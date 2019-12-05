Ансамбль Черноморского флота выступил на Дне ВМФ Индии в Мумбаи
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«В исполнении Ансамбля песни и пляски ЧФ были показаны вокальные и хореографические композиции «Легендарный Севастополь» Петра Градова, «Севастопольский вальс» Константина Листова, «Катюша» Матвея Блантера и знаменитое черноморское «Яблочко», которые были с восторгом встречены более чем десятитысячной зрительской аудиторией», — рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.
Как передаёт «Крыминформ», в ходе гастрольного тура артисты также выступят в Российском центре науки и культуры в Мумбаи, Генеральном консульстве Российской Федерации, концертном зале «Мулла-аудиториум».
Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ сообщала, что на Черноморском флоте прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню морской пехоты.