Ансамбль Черноморского флота выступил на Дне ВМФ Индии в Мумбаи

Артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота приняли участие в концертной программе, посвящённой Дню Военно-морских сил Индии.

«В исполнении Ансамбля песни и пляски ЧФ были показаны вокальные и хореографические композиции «Легендарный Севастополь» Петра Градова, «Севастопольский вальс» Константина Листова, «Катюша» Матвея Блантера и знаменитое черноморское «Яблочко», которые были с восторгом встречены более чем десятитысячной зрительской аудиторией», — рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.

Как передаёт «Крыминформ», в ходе гастрольного тура артисты также выступят в Российском центре науки и культуры в Мумбаи, Генеральном консульстве Российской Федерации, концертном зале «Мулла-аудиториум».

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ сообщала, что на Черноморском флоте прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню морской пехоты.