На ЧФ прошли праздничные мероприятия в честь Дня морской пехоты

Короткая ссылка
На Черноморском флоте прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню морской пехоты, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
На ЧФ прошли праздничные мероприятия в честь Дня морской пехоты
  • © function.mil.ru

На территории отдельной бригады морской пехоты в Севастополе состоялись митинг, показательные выступления военнослужащих и концерт творческих коллективов.

Представители командования ЧФ, соединения морской пехоты, ветеранских и общественных организаций возложили цветы к памятнику морпехам, погибшим в ходе боевых операций в мирное время.

Наиболее отличившихся в боевой подготовке военнослужащих наградили медалями и грамотами.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить