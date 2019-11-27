На ЧФ прошли праздничные мероприятия в честь Дня морской пехоты

На Черноморском флоте прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню морской пехоты, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

На территории отдельной бригады морской пехоты в Севастополе состоялись митинг, показательные выступления военнослужащих и концерт творческих коллективов.

Представители командования ЧФ, соединения морской пехоты, ветеранских и общественных организаций возложили цветы к памятнику морпехам, погибшим в ходе боевых операций в мирное время.

Наиболее отличившихся в боевой подготовке военнослужащих наградили медалями и грамотами.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».