На ЧФ прошли праздничные мероприятия в честь Дня морской пехоты
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На территории отдельной бригады морской пехоты в Севастополе состоялись митинг, показательные выступления военнослужащих и концерт творческих коллективов.
Представители командования ЧФ, соединения морской пехоты, ветеранских и общественных организаций возложили цветы к памятнику морпехам, погибшим в ходе боевых операций в мирное время.
Наиболее отличившихся в боевой подготовке военнослужащих наградили медалями и грамотами.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».