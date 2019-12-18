Росстат рассказал об уровне безработицы в России в ноябре

Уровень безработицы в России в ноябре составил 3,5 млн человек, что составляет 4,6% трудоспособных граждан в возрасте от 15 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«В ноябре 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,5 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,6% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В Росстате уточнили, что в органах занятости в качестве безработных зарегистрированы 700 тыс. человек.

Общая численность рабочей силы в России, по данным предварительного исследования, составила 76,2 млн человек, или 52% численности населения страны.

Отмечается, что уровень безработицы в России в ноябре по сравнению с данными октября не изменился.