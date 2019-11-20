Безработица в России в октябре составила 4,6%

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Общая численность безработных в России в октябре 2019 года выросла по сравнению с сентябрем на 105 тыс. человек и составила 3 млн 476 тыс. человек.
Безработица в России в октябре составила 4,6%
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные очередного отчёта Росстата.

«В октябре 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,5 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,6% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — говорится в докладе.

Отмечается, что в качестве безработных в органах службы занятости населения зарегистрированы, по данным Роструда, 0,6 млн человек, в том числе 0,5 млн человек получали пособие по безработице.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране составила 4,6% экономически активного населения.

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