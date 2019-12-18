Глава города на Урале подала в суд на местного депутата за критику

Глава Верхнеуфалейского городского округа в Челябинской области Вера Ускова направила в суд иск с требованием взыскать 100 тыс. рублей с депутата местного собрания депутатов Евгения Савельева за «порочащие её честь и достоинство» высказывания, опубликованные в соцсетях.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верхнеуфалейского горсуда.

«Глава Верхнеуфалейского городского округа Вера Ускова подала исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации... Ответчиком выступает депутат местного собрания депутатов Евгений Савельев», — сказала собеседница.

Отмечается, что суд намерен рассмотреть иск 24 декабря.

Как уточняет «Газета.Ru», конфликт разгорелся после того, как депутат проголосовал против повышения зарплаты Усковой, которую он считает ответственной за две масштабные коммунальные аварии и другие проблемы в городе. Как он написал в своём посте в соцсетях, который и является предметом иска, во время данных ЧП «глава округа врала, отмалчивалась и показала свою беспомощность как управленец».

Издание указывает, что Савельев поддерживал идею повышения зарплат всем муниципальным служащим, кроме главы города, но в связи с тем, что остальные местные парламентарии требовали принять данное решение пакетом вместе с Усковой, он был единственным депутатом, который проголосовал против этого шага.

В сентябре сообщалось, что МВД России подготовило поправки в закон «О полиции», которые смогут защитить сотрудников полиции от распространения клеветнической и порочащей их честь информации в интернете.