В МВД предложили защитить полицейских от оскорблений в интернете

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МВД России подготовило поправки в закон «О полиции», которые смогут защитить сотрудников полиции от распространения клеветнической и порочащей их честь информации в интернете.
В МВД предложили защитить полицейских от оскорблений в интернете
  • РИА Новости

Как отмечается на сайте ведомства, законопроект разработан по поручению министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

«Законодательство Российской Федерации предусматривает, что сотрудник полиции, выполняя обязанности, возложенные на полицию, и реализуя права, предоставленные полиции, выступает в качестве представителя государственной власти и находится под защитой государства», — указано в тексте.

В документе предложено уточнить понятие «оскорбление сотрудника полиции» в виде распространения в его отношении информации, выражающей «явное неуважение к российским органам внутренних дел».

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