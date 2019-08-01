В Татарстане заявили о росте количества случаев неправомерных действий в отношении сотрудников ГИБДД
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- РИА Новости
Неповиновение законному распоряжению полиции закончилось привлечением к административной ответственности для 82 участников дорожного движения в первом полугодии (против 71 в первые шесть месяцев 2018 года).
В половине случаев в 2019 году нарушителей арестовали на 15 суток.
Кроме того, заведено 13 уголовных дел по фактам оскорбления и применения насилия в отношении представителя власти.
Также известно о девяти случаях нападения на комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Ранее «Реальное время» сообщало, что количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов в Казани сократилось на 25% за первые шесть месяцев 2019 года.