В Татарстане заявили о росте количества случаев неправомерных действий в отношении сотрудников ГИБДД

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Заместитель начальника управления ГИБДД МВД России по Татарстану Алексей Пономарёв заявил о росте количества случаев неправомерных действий в отношении сотрудников, сообщает InKazan.ru.
В Татарстане заявили о росте количества случаев неправомерных действий в отношении сотрудников ГИБДД
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Неповиновение законному распоряжению полиции закончилось привлечением к административной ответственности для 82 участников дорожного движения в первом полугодии (против 71 в первые шесть месяцев 2018 года).

В половине случаев в 2019 году нарушителей арестовали на 15 суток.

Кроме того, заведено 13 уголовных дел по фактам оскорбления и применения насилия в отношении представителя власти.

Также известно о девяти случаях нападения на комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Ранее «Реальное время» сообщало, что количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов в Казани сократилось на 25% за первые шесть месяцев 2019 года.

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