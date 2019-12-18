Власти Москвы рассказали о планах по развитию транспортной системы на 2020 год

Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв в беседе с kp.ru рассказал о планах по развитию транспортной системы на 2020 год.

«В планах на будущий год — завершение реконструкции развязки МКАД с Волоколамским шоссе, а также строительство южного дублёра Кутузовского проспекта», — заявил он.

Также ведутся проектно-изыскательские работы по второму и третьему этапам строительства многоуровневой развязки на пересечении северного дублёра Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК. К возведению планируется приступить в 2020 году.

По его словам, достраиваются четыре станции второго участка Некрасовской линии — от «Нижегородской» до «Косино», а также станции «Авиамоторная» и «Лефортово» Большого кольца.

Он рассказал, что технический пуск намечен на ближайшие недели, а после обкатки в начале следующего года поедут и поезда с пассажирами.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.