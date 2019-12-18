«Росконтроль» проверил качество сливочного масла

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Специалисты «Росконтроля» проверили сливочное масло, представленное на российском рынке, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
«Росконтроль» проверил качество сливочного масла
  • Pixabay

По результатам исследования, только девять из 36 образцов успешно прошли проверку — в том числе продукция брендов «Вологодское из Вологды», «Радость вкуса», «Экомилк», Burenka Club, «Андронова лавка», «Умное решение», «Крестьянские узоры», а также масло «Нежинская» и «Сударыня».

По итогам первого этапа мониторинга в чёрный список «Росконтроля» попали 23 образца.

«Как показали результаты экспертизы, больше всего купить подделку рискуют потребители, приобретающие бюджетную продукцию малоизвестных марок или вовсе без бренда и придуманного названия», — отметили эксперты.

Ранее НСН сообщала, что «Росконтроль» провёл исследование шпрот пяти брендов.

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