«Росконтроль» проверил качество сливочного масла

Специалисты «Росконтроля» проверили сливочное масло, представленное на российском рынке, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

По результатам исследования, только девять из 36 образцов успешно прошли проверку — в том числе продукция брендов «Вологодское из Вологды», «Радость вкуса», «Экомилк», Burenka Club, «Андронова лавка», «Умное решение», «Крестьянские узоры», а также масло «Нежинская» и «Сударыня».

По итогам первого этапа мониторинга в чёрный список «Росконтроля» попали 23 образца.

«Как показали результаты экспертизы, больше всего купить подделку рискуют потребители, приобретающие бюджетную продукцию малоизвестных марок или вовсе без бренда и придуманного названия», — отметили эксперты.

Ранее НСН сообщала, что «Росконтроль» провёл исследование шпрот пяти брендов.