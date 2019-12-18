Россельхознадзор уничтожил более тонны молочной продукции, запрещённой к ввозу в Россию

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Специалисты Россельхознадзора провели проверку Мытищинской ярмарки, в ходе которой было обнаружено более тонны запрещённой к ввозу в Россию молочной продукции.
Россельхознадзор уничтожил более тонны молочной продукции, запрещённой к ввозу в Россию
  • Pixabay

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт ведомства, в перечне присутствовали сыры в ассортименте из Австрии, Англии, Германии, Дании, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, США, Украины, Франции, Финляндии.

По данным ведомства, продукция была уничтожена методом механического измельчения в соответствии с действующим законодательством.

Ранее «Известия» со ссылкой на Федеральную таможенную службу сообщали, что в январе — августе 2019 года в Россию пытались ввезти 70,8 тыс. тонн запрещённой продукции.

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