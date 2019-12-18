Госдума приняла закон о переселении из аварийного жилья
- РИА Новости
Согласно документу, при расселении регионы смогут за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлять собственникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, субсидии на приобретение жилья или компенсировать проценты по ипотечным кредитам.
Как отмечается, фонд будет выполнять функцию агента правительства по предоставлению соцвыплат на приобретение жилья гражданам, которым такие выплаты положены.
Ожидается, что реализация инициативы поможет субъектам более гибко подходить к решению проблемы.
Проект был разработан Минстроем. Поправки вносятся в Жилищный кодекс и закон о фонде ЖКХ.