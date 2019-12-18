Госдума приняла закон о переселении из аварийного жилья

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно документу, при расселении регионы смогут за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлять собственникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, субсидии на приобретение жилья или компенсировать проценты по ипотечным кредитам.

Как отмечается, фонд будет выполнять функцию агента правительства по предоставлению соцвыплат на приобретение жилья гражданам, которым такие выплаты положены.

Ожидается, что реализация инициативы поможет субъектам более гибко подходить к решению проблемы.

Проект был разработан Минстроем. Поправки вносятся в Жилищный кодекс и закон о фонде ЖКХ.