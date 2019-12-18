Госдума приняла закон о переселении из аварийного жилья

Короткая ссылка
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Госдума приняла закон о переселении из аварийного жилья
  • РИА Новости

Согласно документу, при расселении регионы смогут за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлять собственникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, субсидии на приобретение жилья или компенсировать проценты по ипотечным кредитам.

Как отмечается, фонд будет выполнять функцию агента правительства по предоставлению соцвыплат на приобретение жилья гражданам, которым такие выплаты положены.

Ожидается, что реализация инициативы поможет субъектам более гибко подходить к решению проблемы.

Проект был разработан Минстроем. Поправки вносятся в Жилищный кодекс и закон о фонде ЖКХ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить