Минстрой предложил предоставлять субсидии жителям аварийных домов
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, в частности, в проекте предлагается предоставить регионам возможность предусматривать дополнительные гарантии собственникам жилых помещений в форме субсидий.
В пресс-службе ведомства пояснили, что это «может быть субсидия, которая с учётом суммы возмещения позволит приобрести жилое помещение, либо субсидия на компенсацию процентной ставки или первоначального взноса по ипотеке».
Ранее газета «Известия» сообщала, что в Минстрое предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт граждан до того, как здание получит статус аварийного.