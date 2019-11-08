Минстрой предложил предоставлять субсидии жителям аварийных домов

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В Министерстве строительства разработали законопроект, который предусматривает изменения в Жилищном кодексе России и федеральном законе «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Минстрой предложил предоставлять субсидии жителям аварийных домов
  • © Владимир Лавров
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в частности, в проекте предлагается предоставить регионам возможность предусматривать дополнительные гарантии собственникам жилых помещений в форме субсидий.

В пресс-службе ведомства пояснили, что это «может быть субсидия, которая с учётом суммы возмещения позволит приобрести жилое помещение, либо субсидия на компенсацию процентной ставки или первоначального взноса по ипотеке».

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Минстрое предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт граждан до того, как здание получит статус аварийного.

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