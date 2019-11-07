В Минстрое предложили ремонтировать ветхие дома за счёт граждан
Об этом сообщает газета «Известия».
Отмечается, что данная инициатива будет обсуждаться на парламентских слушаниях в Госдуме 7 ноября.
Уточняется, что те дома с износом более 70%, которые не были признаны аварийными, могут быть включены в региональные программы капремонта, которые также будут финансироваться за счёт граждан.
4 октября правительство России одобрило законопроект, определяющий новые механизмы расселения аварийного жилья.