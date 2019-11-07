В Минстрое предложили ремонтировать ветхие дома за счёт граждан

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В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт граждан, до того как здание получит статус аварийного.

Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что данная инициатива будет обсуждаться на парламентских слушаниях в Госдуме 7 ноября.

Уточняется, что те дома с износом более 70%, которые не были признаны аварийными, могут быть включены в региональные программы капремонта, которые также будут финансироваться за счёт граждан.

4 октября правительство России одобрило законопроект, определяющий новые механизмы расселения аварийного жилья.

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