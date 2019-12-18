Задержаны новые подозреваемые по делу о перестрелке под Ростовом

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Сотрудники пограничной службы задержали ещё троих подозреваемых в причастности к перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области.
Задержаны новые подозреваемые по делу о перестрелке под Ростовом
  • Место перестрелки
  • © Кадр: видео СК РФ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по Ростовской области.

«16 декабря 2019 года сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям в населённом пункте Ровеньки Белгородской области при попытке пересечь государственную границу России с Украиной были задержаны трое обвиняемых, ранее объявленные в международный розыск», — говорится в заявлении.

Уточняется, что с задержанными выполняются следственные действия.

Как добавили в СК, розыск ещё одного подозреваемого продолжается.

Ранее сообщалось о задержании четвёртого подозреваемого по данному делу.

22 октября между жителями Чернозубовки произошёл конфликт из-за участков выпаса скота. В результате стрельбы погибли пять человек.

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