Задержан четвёртый подозреваемый по делу о перестрелке под Ростовом
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«На сегодняшний день четыре человека задержаны, трое находятся в розыске», — приводит ТАСС его слова в эфире телепрограммы «Главные о главном» на телеканале «Дон 24».
Губернатор Ростовской области также сообщил о начале профилактических мероприятий во всех районах, «где есть напряжённая обстановка».
«В ближайшее время на координационном совещании при губернаторе с участием всех наших силовых структур будет рассмотрен вопрос о... принятии дополнительных мер вплоть до корректировки регионального законодательства», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось об аресте троих задержанных по данному делу.
22 октября между жителями Чернозубовки произошёл конфликт из-за участков выпаса скота. В результате стрельбы погибли пять человек.