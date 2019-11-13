Задержан четвёртый подозреваемый по делу о перестрелке под Ростовом

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Правоохранительные органы задержали четверых подозреваемых, причастных к перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области. Ещё трое находятся в розыске, заявил губернатор региона Василий Голубев.
Задержан четвёртый подозреваемый по делу о перестрелке под Ростовом
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«На сегодняшний день четыре человека задержаны, трое находятся в розыске», — приводит ТАСС его слова в эфире телепрограммы «Главные о главном» на телеканале «Дон 24».

Губернатор Ростовской области также сообщил о начале профилактических мероприятий во всех районах, «где есть напряжённая обстановка».

«В ближайшее время на координационном совещании при губернаторе с участием всех наших силовых структур будет рассмотрен вопрос о... принятии дополнительных мер вплоть до корректировки регионального законодательства», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось об аресте троих задержанных по данному делу.

22 октября между жителями Чернозубовки произошёл конфликт из-за участков выпаса скота. В результате стрельбы погибли пять человек.

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