Арестован третий фигурант дела о перестрелке в Ростовской области
- РИА Новости
«Избрать в отношении Ибрагимова меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 декабря», — сказали ТАСС в пресс-службе суда.
Там отметили, что защита подозреваемого обжаловала арест.
Ранее сообщалось, что в рамках расследования данного дела четыре человека объявлены в розыск.
Также стало известно об аресте двух других фигурантов.
Стрельба между жителями хутора произошла 22 октября. По некоторым данным, причиной стал конфликт из-за участков выпаса скота.