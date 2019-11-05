Арестован третий фигурант дела о перестрелке в Ростовской области

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал третьего подозреваемого по делу о перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.
Арестован третий фигурант дела о перестрелке в Ростовской области
  • РИА Новости

«Избрать в отношении Ибрагимова меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 декабря», — сказали ТАСС в пресс-службе суда.

Там отметили, что защита подозреваемого обжаловала арест.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования данного дела четыре человека объявлены в розыск.

Также стало известно об аресте двух других фигурантов.

Стрельба между жителями хутора произошла 22 октября. По некоторым данным, причиной стал конфликт из-за участков выпаса скота.

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