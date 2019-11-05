Арестован третий фигурант дела о перестрелке в Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал третьего подозреваемого по делу о перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.

РИА Новости

«Избрать в отношении Ибрагимова меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 декабря», — сказали ТАСС в пресс-службе суда. Там отметили, что защита подозреваемого обжаловала арест. Ранее сообщалось, что в рамках расследования данного дела четыре человека объявлены в розыск. Также стало известно об аресте двух других фигурантов. Стрельба между жителями хутора произошла 22 октября. По некоторым данным, причиной стал конфликт из-за участков выпаса скота.