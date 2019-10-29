Арестован второй подозреваемый по делу о перестрелке под Ростовом
- РИА Новости
«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 25 суток — до 21 декабря 2019 года», — цитирует решение судьи ТАСС.
Подозреваемого задержали 27 октября.
25 октября полиция Чечни задержала одного из участников перестрелки в Ростовской области, объявленного в федеральный розыск.
Стрельба между жителями хутора Чернозубовка произошла 22 октября.
По предварительным данным, причиной ЧП стал конфликт из-за участков выпаса скота.