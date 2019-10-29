Арестован второй подозреваемый по делу о перестрелке под Ростовом

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 21 декабря Салима Мусаева, подозреваемого в причастности к перестрелке на хуторе Чернозубовка, в результате которой погибли пять человек и ещё двое были ранены.

РИА Новости

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 25 суток — до 21 декабря 2019 года», — цитирует решение судьи ТАСС. Подозреваемого задержали 27 октября. 25 октября полиция Чечни задержала одного из участников перестрелки в Ростовской области, объявленного в федеральный розыск. Стрельба между жителями хутора Чернозубовка произошла 22 октября. По предварительным данным, причиной ЧП стал конфликт из-за участков выпаса скота.