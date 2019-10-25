В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области

Короткая ссылка
МВД по Чечне сообщило о задержании на территории республики одного из участников перестрелки на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек и ещё двое были ранены.
В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области
  • РИА Новости

«Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — указано в пресс-релизе ведомства.

Полиция задержала мужчину 1974 года рождения, зарегистрированного в Орловском районе Ростовской области и объявленного в федеральный розыск.

В настоящее время задержанный передан сотрудникам полиции Ростовской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и Росгвардии организовали розыск причастных к перестрелке в Ростовской области в нескольких районах.

22 октября произошла стрельба между жителями хутора Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области в результате конфликта из-за участков выпаса скота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить