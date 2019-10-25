В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области
- РИА Новости
«Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — указано в пресс-релизе ведомства.
Полиция задержала мужчину 1974 года рождения, зарегистрированного в Орловском районе Ростовской области и объявленного в федеральный розыск.
В настоящее время задержанный передан сотрудникам полиции Ростовской области.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и Росгвардии организовали розыск причастных к перестрелке в Ростовской области в нескольких районах.
22 октября произошла стрельба между жителями хутора Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области в результате конфликта из-за участков выпаса скота.