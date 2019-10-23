В МВД рассказали о ходе расследования перестрелки в Ростовской области

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В Ростовской области организован поиск причастных к перестрелке, произошедшей на хуторе Чернозубовка.
В МВД рассказали о ходе расследования перестрелки в Ростовской области
  • РИА Новости

«Сотрудники полиции и Росгвардии проводят комплексную отработку нескольких районов по розыску причастных к преступлению», — цитирует РИА Новости ГУ МВД по региону.

Отмечается, что сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в причастности к перестрелке в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.

Перестрелка произошла в Орловском районе Ростовской области. Конфликт между жителями хутора возник из-за участков выпаса скота.

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