Онищенко дал рекомендации по празднованию Нового года
- РИА Новости
«Что касается новогоднего стола, то для тех, кто придерживается православных канонов, ответ ясен: до вечера 6 января продолжается Рождественский пост, правилами которого строго регламентировано, что можно и чего нельзя», — заявил он.
Тем, кто будет отмечать Новый год по советским традициям, депутат советует полностью воздержаться от алкоголя.
Как считает Онищенко, за праздничным столом не нужно переедать — лучше отдать предпочтение лёгкой закуске, а также фруктам и овощам.
Кроме того, депутат напомнил об осторожности при запуске пиротехники.
«Вообще, новогодние каникулы — период, когда следует как можно больше времени проводить на свежем воздухе. В то же время ничего не имею против традиции посещать с детьми новогодние представления и гулянья, ходить в театры и на выставки», — сказал он.
Ранее Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал мнение британских учёных об алкогольных напитках, вызывающих сильное опьянение и похмелье.