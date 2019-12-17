Онищенко дал рекомендации по празднованию Нового года

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач Геннадий Онищенко в беседе с ФАН дал рекомендации по празднованию Нового года.
Онищенко дал рекомендации по празднованию Нового года
  • РИА Новости

«Что касается новогоднего стола, то для тех, кто придерживается православных канонов, ответ ясен: до вечера 6 января продолжается Рождественский пост, правилами которого строго регламентировано, что можно и чего нельзя», — заявил он.

Тем, кто будет отмечать Новый год по советским традициям, депутат советует полностью воздержаться от алкоголя.

Как считает Онищенко, за праздничным столом не нужно переедать — лучше отдать предпочтение лёгкой закуске, а также фруктам и овощам.

Кроме того, депутат напомнил об осторожности при запуске пиротехники.

«Вообще, новогодние каникулы — период, когда следует как можно больше времени проводить на свежем воздухе. В то же время ничего не имею против традиции посещать с детьми новогодние представления и гулянья, ходить в театры и на выставки», — сказал он.

Ранее Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал мнение британских учёных об алкогольных напитках, вызывающих сильное опьянение и похмелье.

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