Онищенко оценил данные о вызывающем самое сильное похмелье алкоголе

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал мнение британских учёных об алкогольных напитках, вызывающих сильное опьянение и похмелье.
Онищенко оценил данные о вызывающем самое сильное похмелье алкоголе
  • РИА Новости

Он отметил, что публикации подобного рода являются провокациями в канун Нового года.

«Давайте не будем разговорами об алкоголе, о его тонкостях, о том, что лучше и как всасывается, провоцировать народ, который без наших с вами подсказок будет пить в избыточном количестве алкоголь», — заявил Геннадий Онищенко.

Он также подверг критике данные о том, что наибольшее опьянение и похмелье вызывают херес и портвейн.

Ранее профессор Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, что употребление хереса и портвейна — это «оптимальный способ очень быстро напиться».

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