Орешкин поддержал идею отменить НДФЛ для малоимущих семей

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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих семей окажет положительное влияние на экономику.
Орешкин поддержал идею отменить НДФЛ для малоимущих семей
  • РИА Новости

«Я считаю, что такая мера будет очень позитивной для экономики», — цитирует Интерфакс Орешкина.

Как указывает агентство, вопрос об отмене НДФЛ министру задала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Орешкин также отметил, что этот вопрос является тяжёлым.

25 ноября российский премьер Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.

По его словам, такая возможность не раз прорабатывалась, но к данной инициативе остаются вопросы. 

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