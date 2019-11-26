Греф выступил за введение в будущем прогрессивного НДФЛ в России

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Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в России надо со временем ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом он заявил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк Первый».
Греф выступил за введение в будущем прогрессивного НДФЛ в России
  • РИА Новости

«Да, когда-то, на мой взгляд, этот налог должен быть раскассирован, должен стать прогрессивным, но насколько — это серьёзная история», — цитирует Грефа ТАСС.

По его словам, в этом вопросе надо двигаться очень аккуратно, чтобы «нащупать границы чувствительности».

Он подчеркнул, что важно «не пересекать границы приемлемого».

«Есть целый ряд европейских стран, где персональный налог превышает 70% — это запредельная величина, и ничто не удерживает бизнес в пределах национальных границ», — отметил руководитель кредитного учреждения.

Сам он признался, что готов платить «налог на богатых» в размере 20—50%.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, оценивая возможность освобождения малоимущих от НДФЛ, назвал эту тему очень чувствительной.

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