Греф выступил за введение в будущем прогрессивного НДФЛ в России
- РИА Новости
«Да, когда-то, на мой взгляд, этот налог должен быть раскассирован, должен стать прогрессивным, но насколько — это серьёзная история», — цитирует Грефа ТАСС.
По его словам, в этом вопросе надо двигаться очень аккуратно, чтобы «нащупать границы чувствительности».
Он подчеркнул, что важно «не пересекать границы приемлемого».
«Есть целый ряд европейских стран, где персональный налог превышает 70% — это запредельная величина, и ничто не удерживает бизнес в пределах национальных границ», — отметил руководитель кредитного учреждения.
Сам он признался, что готов платить «налог на богатых» в размере 20—50%.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, оценивая возможность освобождения малоимущих от НДФЛ, назвал эту тему очень чувствительной.