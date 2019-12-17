В ЯНАО проверяют сообщения о противопожарных учениях со школьниками без верхней одежды
- АГН «Москва»
Инцидент произошёл во время плановой тренировки с персоналом МАОУ «СШ «Земля родная» в Новом Уренгое.
В учениях принимали участие ученики пятого класса. В соцсетях появилась информация, что дети выпрыгивали из окна первого этажа без верхней одежды.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки они примут процессуальное решение.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге проверяют сообщения о давке при эвакуации школы.
В начале декабря URA.RU передавало, что в Нижневартовске эвакуировали школу из-за сообщения о взрывном устройстве.