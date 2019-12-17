Врач прокомментировал мнение британских учёных об опасности алкоголя

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Главный врач медицинского центра «Бехтерев» в беседе с «Невскими новостями» оценил заявление британских учёных о вреде алкоголя.
Врач прокомментировал мнение британских учёных об опасности алкоголя
  • Pixabay

«Самое полезное — это не пить вообще. Даже относительно так называемой культуры пития: у кого-то она перерастает в алкоголизм. Если человек генетически предрасположен, то в таком случае ему вообще пробовать нельзя. Ну если совсем никак не отказаться, то старайтесь употреблять лёгкие негазированные напитки, как можно больше и хорошо закусывая», — подчеркнул специалист.

Ранее психиатр-нарколог центра «Бехтерев» Олег Гончаров в беседе с Newinform прокомментировал заявление британских учёных о самом тяжёлом похмелье после употребления хереса и портвейна. 

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