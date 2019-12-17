Врач оценил заявление британских учёных о напитках, вызывающих похмелье

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Психиатр-нарколог центра «Бехтерев» Олег Гончаров в беседе с Newinform прокомментировал заявление британских учёных о тяжёлом похмелье после употребления хереса и портвейна.
Врач оценил заявление британских учёных о напитках, вызывающих похмелье
  • Pixabay

По его мнению, похмельный синдром может возникать исключительно у людей, страдающих алкогольной зависимостью.

«Похмельный синдром может быть только у тех, у кого есть болезнь (алкоголизм, наркомания). У человека, у которого нет зависимости, не может быть похмелья, а может быть только отравление», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что любой напиток может вызывать опьянение и похмельный синдром, всё зависит от количества выпитого.

Ранее главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал заявление британских учёных о напитках, вызывающих наиболее сильное похмелье.

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