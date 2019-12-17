Психиатр рассказал, как избежать тяжёлого похмелья

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Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал, как избежать тяжёлого похмелья.
Психиатр рассказал, как избежать тяжёлого похмелья
  • Pixabay

По его словам, для предотвращения похмелья нужно не перебарщивать с алкоголем, какой бы крепости и вида он ни был.

«Выделять из групп вредных напитков более вредные мало целесообразно. Но чем больше человек выпил алкоголя и чем хуже у него здоровье, тем хуже для него последствия. Здесь всё индивидуально», — отметил Ковтун.

По его мнению, лучший способ избежать похмелья — совсем не употреблять алкогольные напитки.

Ранее главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал заявление британских учёных о напитках, вызывающих наиболее сильное похмелье.

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