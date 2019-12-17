Рослесхоз подсчитал ущерб от лесных пожаров в России в 2019 году

Ущерб от лесных пожаров в России в 2019 году составил 14,4 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Николай Кротов на форуме «Чистая страна».

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«При 20,5 млрд рублей ущерба, определённых федеральным проектом («Сохранение лесов». — RT), 14,4 млрд рублей — это та сумма, которую мы фиксируем на 1 декабря 2019 года», — приводит РИА Новости его слова. По данным ведомства, общая площадь уничтоженных лесных насаждений составила 63,8 тыс. га, а площадь лесовосстановления — 1049,7 тыс. га. Начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов в беседе с НСН рассказал об итогах всероссийской кампании «Сохраним лес».