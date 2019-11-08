В Рослесхозе подвели итоги кампании «Сохраним лес»

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Начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Михаил Козлов в беседе с НСН рассказал об итогах всероссийской кампании «Сохраним лес».
В Рослесхозе подвели итоги кампании «Сохраним лес»
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Такую акцию, всероссийскую, мы провели впервые. Волонтёрами было высажено более 35 млн деревьев на 11,5 тыс. га. В акции приняли участие 1,7 млн человек», — сказал чиновник.

По его словам, правительством принято решение повторить акцию в следующем году.

Акция «Сохраним лес» проходит с середины сентября в рамках нацпроекта «Экология».

В сентябре газета «Взгляд» сообщала, что с начала кампании «Сохраним лес» в России высадили более 3,5 млн саженцев.

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