В Рослесхозе подвели итоги кампании «Сохраним лес»

Начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Михаил Козлов в беседе с НСН рассказал об итогах всероссийской кампании «Сохраним лес».

«Такую акцию, всероссийскую, мы провели впервые. Волонтёрами было высажено более 35 млн деревьев на 11,5 тыс. га. В акции приняли участие 1,7 млн человек», — сказал чиновник.

По его словам, правительством принято решение повторить акцию в следующем году.

Акция «Сохраним лес» проходит с середины сентября в рамках нацпроекта «Экология».

В сентябре газета «Взгляд» сообщала, что с начала кампании «Сохраним лес» в России высадили более 3,5 млн саженцев.