Эксперт оценил заявление британских учёных об алкогольных напитках

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Главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал заявление британских учёных о напитках, вызывающих наиболее сильное похмелье.
Эксперт оценил заявление британских учёных об алкогольных напитках
  • РИА Новости

По мнению Смирнова, нужно прежде всего учитывать объём потребляемого алкоголя, а не его градус.

«Херес и портвейн — это специальные вина, полученные по специфической технологии. Эти вина считаются элитой виноделия, здесь всё упирается в объёмы — сколько каждый человек выпьет. Если пить портвейн и херес в разумных количествах, то вам ничего не будет, только улучшится кровоснабжение и стабилизируется давление», — отметил он.

Специалист также рассказал о способе снизить влияние хереса и портвейна на организм. По его словам, для этого достаточно пить мелкими порциями и делать большие паузы между приёмами.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал мнение британских учёных об алкогольных напитках, вызывающих сильное опьянение и похмелье.

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