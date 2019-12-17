Эксперт оценил заявление британских учёных об алкогольных напитках
- РИА Новости
По мнению Смирнова, нужно прежде всего учитывать объём потребляемого алкоголя, а не его градус.
«Херес и портвейн — это специальные вина, полученные по специфической технологии. Эти вина считаются элитой виноделия, здесь всё упирается в объёмы — сколько каждый человек выпьет. Если пить портвейн и херес в разумных количествах, то вам ничего не будет, только улучшится кровоснабжение и стабилизируется давление», — отметил он.
Специалист также рассказал о способе снизить влияние хереса и портвейна на организм. По его словам, для этого достаточно пить мелкими порциями и делать большие паузы между приёмами.
Ранее Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал мнение британских учёных об алкогольных напитках, вызывающих сильное опьянение и похмелье.