Экс-главу Петропавловска-Камчатского задержали по делу о взятке

Бывший глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа. Должностное лицо подозревается в совершении двух эпизодов получения взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России)», — говорится в сообщении.

По версии следователей, Иваненко в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года частями получил взятку на общую сумму в 700 тыс. рублей «за общее покровительство».

Кроме того, экс-глава Петропавловска-Камчатского, по данным СК, в период с февраля 2019 года по март 2019 года получил взятку в размере 200 тыс. рублей за содействие при заключении муниципальных контактов и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

«В настоящее время подозреваемый задержан и дал признательные показания, в отношении него следствием решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в СК.

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