RT запустил YouTube-канал для стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу»

RT запустил на YouTube канал для стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Соведущей стрима будет освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина.

«Официальный канал неофициального дайджеста русской политической жизни», — говорится в описании канала.

На нём доступны трансляции всех прошедших эфиров.

Стримы RT выходят каждую среду в 20:00. Ведущие — бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов и продюсер RT Митя Леонтьев. 17 декабря стало известно, что к команде RT присоединится Бутина.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.