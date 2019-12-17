RT запустил YouTube-канал для стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу»
- РИА Новости
«Официальный канал неофициального дайджеста русской политической жизни», — говорится в описании канала.
На нём доступны трансляции всех прошедших эфиров.
Стримы RT выходят каждую среду в 20:00. Ведущие — бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов и продюсер RT Митя Леонтьев. 17 декабря стало известно, что к команде RT присоединится Бутина.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.