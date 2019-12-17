В Москве рассказали о фестивале «Путешествие в Рождество»
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Гости праздника смогут прочесть стихи, смастерить ёлочные игрушки и принять участие в благотворительных мероприятиях.
17 декабря в «Домике добра» в Камергерском переулке состоится конкурс чтецов.
19 декабря пройдёт мастер-класс по созданию игрушек и открыток из бумаги. Также в этот день на площади Революции покажут балет «Лебединое озеро».
20 декабря будет организован сбор подарков для одиноких пожилых людей, а вечером состоится показ балета «Щелкунчик».
Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, театральные мероприятия также пройдут в Ледовом театре в Новопушкинском сквере и на площадке на Святоозёрской улице, а на Новом Арбате покажут интерактивные кукольные спектакли.
Ранее, как сообщал Newinform, в Москве рассказали о площадках для запуска новогодних фейерверков.