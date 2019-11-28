В Москве рассказали о площадках для запуска новогодних фейерверков
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- РИА Новости
По его словам, фейерверки и салюты в новогоднюю ночь в Москве будут запущены с 29 площадок, 18 из которых разместят в парковых зонах.
Кибовский отметил, что новогодний высотный салют запланирован в 11 точках, расположенных в традиционных местах. Помимо этого, власти подготовят 14 специальных площадок в округах.
«У нас запланировано достаточно широкое гуляние, конечно, главное внимание — это фейерверки», — подчеркнул он.
Он также добавил, что в 18 парках будут устроены локальные малые фейерверки, которые запустят после часа ночи для удобства москвичей.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали о программе ежегодного зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество», который пройдёт с 13 декабря по 12 января.