Минздрав утвердил порядок оформления электронных больничных
- РИА Новости
Как уточняет телеканал «360», новый порядок выдачи и формирования электронного больничного разработан в соответствии с законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
«Проектом приказа актуализируется порядок выдачи и порядок оформления листков нетрудоспособности, а также утверждается порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа», — отметили в Минздраве.
Ранее депутат Госдумы Андрей Исаев в беседе с ФАН прокомментировал принятие нижней палатой парламента закона о введении электронных трудовых книжек.