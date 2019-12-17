Минздрав утвердил порядок оформления электронных больничных

Министерство здравоохранения России утвердило порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности в форме электронного документа.

Как уточняет телеканал «360», новый порядок выдачи и формирования электронного больничного разработан в соответствии с законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

«Проектом приказа актуализируется порядок выдачи и порядок оформления листков нетрудоспособности, а также утверждается порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа», — отметили в Минздраве.

Ранее депутат Госдумы Андрей Исаев в беседе с ФАН прокомментировал принятие нижней палатой парламента закона о введении электронных трудовых книжек.