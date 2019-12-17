Появилось видео из дома в Ленобласти, где был найден арсенал оружия
Следственный комитет России опубликовал видео из дома в деревне Химози Ленинградской области, где было найдено большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов. Как стало известно, в частном коттедже проживала многодетная семья. Ранее в СК заявили, что главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.
На кадрах видно, в каких условиях проживала семья с шестью детьми.
Также следователи опубликовали фотографии найденного в доме оружия.
Уполномоченная по правам ребёнка в регионе Тамара Литвинова сообщила, что находившиеся в доме дети были доставлены в больницу.
Также сообщалось, что следователи допросили мужчину, которого подозревают в изнасиловании малолетней дочери.
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