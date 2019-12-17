Шесть детей доставили в больницу в Ленобласти после задержания их отца

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В Ленинградской области в больницу доставлены шесть несовершеннолетних детей из деревни Химози Гатчинского района, чей отец ранее был задержан по подозрению в сексуальном насилии. 
Шесть детей доставили в больницу в Ленобласти после задержания их отца
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в регионе Тамару Литвинову.

«Шесть несовершеннолетних детей в возрасте от 17 до 9 лет помещены в Гатчинскую ЦРБ, где они находятся под присмотром медиков», — рассказала она.

Литвинова добавила, что вопрос о помещении детей в социальное учреждение будет решаться тогда, когда врачи сочтут это возможным.

При этом она рассказала, что точных данных о детях, в том числе об их возрасте нет, так как они сами озвучивают эти сведения «приблизительно».

«Есть информация, что дети из Санкт-Петербурга, и семья арендовала дом (в деревне Химози. — RT)», — заявила омбудсмен.

Она добавила, что ещё двое детей из этой семьи являются совершеннолетними.

Ранее в СК сообщили, что в Ленинградской области 46-летний отец неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. Подозреваемого задержали.

Следователи также изучают условия проживания детей в многодетной семье.

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