Восемь партий ликвидировано Минюстом России за неучастие в выборах

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Министерство юстиции России ликвидировало в 2019 году восемь партий за неучастие в выборах на протяжении семи лет. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Восемь партий ликвидировано Минюстом России за неучастие в выборах
  • РИА Новости

Так, прекратили существование такие политические организации, как «Народная партия «За женщин России», «Альянс зелёных», «Союз горожан», «Народная партия России», «Социал-демократическая партия России», «Партия пенсионеров России», «Города России» и «Аграрная партия России».

В сообщении отмечается, что ещё по трём организациям судебные решения не вступили в силу.

Это всероссийская политическая партия «Народный альянс», политическая партия «Монархическая партия» и всероссийская политическая партия «Честно» /Человек. Справедливость. Ответственность/».

В ведомстве также отметили, что четыре политические партии будут проверены в 2020 году в соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России включило фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» в список иностранных агентов.

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