Восемь партий ликвидировано Минюстом России за неучастие в выборах
- РИА Новости
Так, прекратили существование такие политические организации, как «Народная партия «За женщин России», «Альянс зелёных», «Союз горожан», «Народная партия России», «Социал-демократическая партия России», «Партия пенсионеров России», «Города России» и «Аграрная партия России».
В сообщении отмечается, что ещё по трём организациям судебные решения не вступили в силу.
Это всероссийская политическая партия «Народный альянс», политическая партия «Монархическая партия» и всероссийская политическая партия «Честно» /Человек. Справедливость. Ответственность/».
В ведомстве также отметили, что четыре политические партии будут проверены в 2020 году в соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России включило фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» в список иностранных агентов.