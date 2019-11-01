Минюст попросили проверить активность политических партий
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- РИА Новости
В частности, речь идёт о необходимости каждой партии в семилетний период участвовать в избирательных кампаниях.
«Сегодня у нас официально зарегистрировано порядка полусотни политических партий. Но многие из них, появившиеся ещё в 2012 году, не выполняют свои обязательства по участию в выборах. По закону они должны быть лишены юридического статуса. По нашим оценкам, де-факто отсутствуют в избирательных кампаниях порядка 20 политических партий», — сказал Сурайкин в беседе с RT.
Согласно действующему законодательству партия признаётся участвующей в выборах, если она регистрирует список кандидатов на выборы в Госдуму, кандидата на должность президента России, выдвигает или регистрирует кандидатов на должность главы субъекта не менее чем в 10% регионов, кандидатов в депутаты региональных законодательных собраний не менее чем в 20% субъектов, кандидатов на выборы в органы местного самоуправления не менее чем в 50% регионов.
Если в течение семи лет партия не участвует в выборах, она подлежит ликвидации.
По данным Минюста России, на сегодняшний день в стране официально зарегистрированы 54 партии.
Ранее в Госдуме предложили запретить руководителям некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, создавать политические партии.