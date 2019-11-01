Минюст попросили проверить активность политических партий

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин просит Минюст проверить, выполняют ли зарегистрированные в России политические партии свои обязательства перед законом. Письмо (копия есть в распоряжении RT) направлено на имя министра юстиции Александра Коновалова.

В частности, речь идёт о необходимости каждой партии в семилетний период участвовать в избирательных кампаниях.

«Сегодня у нас официально зарегистрировано порядка полусотни политических партий. Но многие из них, появившиеся ещё в 2012 году, не выполняют свои обязательства по участию в выборах. По закону они должны быть лишены юридического статуса. По нашим оценкам, де-факто отсутствуют в избирательных кампаниях порядка 20 политических партий», — сказал Сурайкин в беседе с RT.

Согласно действующему законодательству партия признаётся участвующей в выборах, если она регистрирует список кандидатов на выборы в Госдуму, кандидата на должность президента России, выдвигает или регистрирует кандидатов на должность главы субъекта не менее чем в 10% регионов, кандидатов в депутаты региональных законодательных собраний не менее чем в 20% субъектов, кандидатов на выборы в органы местного самоуправления не менее чем в 50% регионов.

Если в течение семи лет партия не участвует в выборах, она подлежит ликвидации.

По данным Минюста России, на сегодняшний день в стране официально зарегистрированы 54 партии.

Ранее в Госдуме предложили запретить руководителям некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, создавать политические партии.