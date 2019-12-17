В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением

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По факту ингаляционного отравления восьми человек в Нижнем Новгороде проводится доследственная проверка, сообщает РИА Новости.
В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением
  • РИА Новости

«Проводится проверка, сотрудники СК выехали к пострадавшим в больницу с целью установления обстоятельств произошедшего», — сообщили в СУ СК.

Как ранее стало известно, утром во вторник, 17 декабря, в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили восемь человек.

ИА «Нижний сейчас» со ссылкой на региональный Минздрав сообщило, что «состояние восьми граждан, госпитализированных в токсикологический центр ГКБ №33 с подозрением на ингаляционное отравление, без ухудшения и ближе к удовлетворительному».

Причины отравления пока неизвестны.

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