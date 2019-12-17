Источник сообщил о подготовке затонувшей в Севастополе подлодки к утилизации

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Специалисты аварийно-спасательной службы ЧФ проводят работы по подготовке затонувшей вместе с плавдоком подводной лодки Б-380 к переходу на утилизацию, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на источник на Черноморском флоте.
Источник сообщил о подготовке затонувшей в Севастополе подлодки к утилизации
  • РИА Новости

«Задача — поставить её на понтоны, продуть и подготовить к переводу. По моему мнению, её надо ставить на разделку в док», — отметил источник.

В настоящее время подводная лодка находится на базе подводных сил ЧФ в Южной бухте. На месте работают специалисты и водолазы ЧФ.

Ночью 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подлодка Б-380. 

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что затонувшая в бухте Севастополя подлодка будет отбуксирована к месту утилизации.

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