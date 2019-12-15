Затонувшую в Севастополе подлодку отправят на утилизацию 16 декабря 

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Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что затонувшая в бухте Севастополя подлодка будет отбуксирована к месту утилизации в понедельник, 16 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.
Затонувшую в Севастополе подлодку отправят на утилизацию 16 декабря 
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Корпус лодки уже пришвартован к причальной стенке - завтра его отправят на утилизацию. Судно уже давно не служит флоту, сейчас ускоренными темпами проведут мероприятия по утилизации», — рассказал он. 

По его словам, плавучий док также утилизируют.

Также он заявил, что работы по ограждению разлива нефтепродуктов на месте происшествия оперативно завершены. Развозжаев уточнил, что этот инцидент не представляет опасности для жизни людей и экологии.

Ночью 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подлодка Б-380. Позже подлодка всплыла. Пострадавших нет.

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