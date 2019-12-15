Прокуратура начала проверку затопления плавдока в Севастополе

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Военная прокуратура Черноморского флота начала проверку после того, как плавдок и находившаяся в нём списанная подлодка затонули. Об этом информирует ТАСС.
Прокуратура начала проверку затопления плавдока в Севастополе
  • РИА Новости

«Начата проверка. С сегодняшнего дня военная прокуратура занимается данным вопросом», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что на место «выехал офицер, пока он работает на месте происшествия».

Ранее на 13-м судоремонтном заводе ЧФ сообщили, что ночью 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16. В нём находилась списанная и выведенная из состава флота подлодка Б-380. Позже подлодка всплыла. Пострадавших нет.

Позднее стало известно, что плавдок и списанную подводную лодку готовят к буксировке к месту утилизации.

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