Прокуратура начала проверку затопления плавдока в Севастополе

Военная прокуратура Черноморского флота начала проверку после того, как плавдок и находившаяся в нём списанная подлодка затонули. Об этом информирует ТАСС.

«Начата проверка. С сегодняшнего дня военная прокуратура занимается данным вопросом», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что на место «выехал офицер, пока он работает на месте происшествия».

Ранее на 13-м судоремонтном заводе ЧФ сообщили, что ночью 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16. В нём находилась списанная и выведенная из состава флота подлодка Б-380. Позже подлодка всплыла. Пострадавших нет.

Позднее стало известно, что плавдок и списанную подводную лодку готовят к буксировке к месту утилизации.