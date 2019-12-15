Прокуратура начала проверку затопления плавдока в Севастополе
- РИА Новости
«Начата проверка. С сегодняшнего дня военная прокуратура занимается данным вопросом», — рассказали в ведомстве.
Сообщается, что на место «выехал офицер, пока он работает на месте происшествия».
Ранее на 13-м судоремонтном заводе ЧФ сообщили, что ночью 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16. В нём находилась списанная и выведенная из состава флота подлодка Б-380. Позже подлодка всплыла. Пострадавших нет.
Позднее стало известно, что плавдок и списанную подводную лодку готовят к буксировке к месту утилизации.