В Севастополе готовятся к буксировке затонувшего плавдока с подлодкой

Плавучий док ПД-16 и списанную подводную лодку, затонувшие в ночь на 15 декабря в Южной бухте Севастополя, готовят к буксировке к месту утилизации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) пресс-службы Южного военного округа.

По словам представителя пресс-службы, ПД-16 и корпус подлодки, который в нём находился, были выведены из эксплуатации более десяти лет назад и подлежат утилизации.

«В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации», — заявили в пресс-службе.

Ранее на 13-м судоремонтном заводе ЧФ сообщили, что ночью 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16. В нём находилась списанная и выведенная из состава флота подлодка Б-380. Позже подлодка всплыла. Пострадавших нет.