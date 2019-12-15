В бухте Севастополя затонул ПД-16 со списанной подлодкой

В Южной бухте Севастополя затонул плавучий док ПД-16, в котором находилась списанная подводная лодка Б-380. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота.

«Сегодня ночью (15 декабря. — RT) в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380», — цитирует помощника директора предприятия по связям с общественностью и СМИ Сергея Горбачёва РИА Новости.

Он отметил, что лодка всплыла и находится на плаву.

По предварительным данным, инцидент произошёл из-за технического состояния дока.

На предприятии уточнили, что затонувший плавдок не принадлежит заводу.

В ноябре сообщалось, что сапёры подняли на поверхность и уничтожили более 60 тыс. боеприпасов с грузового теплохода, затонувшего в 1942 году в Феодосийском заливе в Крыму.