В бухте Севастополя затонул ПД-16 со списанной подлодкой
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«Сегодня ночью (15 декабря. — RT) в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380», — цитирует помощника директора предприятия по связям с общественностью и СМИ Сергея Горбачёва РИА Новости.
Он отметил, что лодка всплыла и находится на плаву.
По предварительным данным, инцидент произошёл из-за технического состояния дока.
На предприятии уточнили, что затонувший плавдок не принадлежит заводу.
В ноябре сообщалось, что сапёры подняли на поверхность и уничтожили более 60 тыс. боеприпасов с грузового теплохода, затонувшего в 1942 году в Феодосийском заливе в Крыму.