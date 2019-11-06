В Крыму с затонувшего в 1942 году теплохода подняли 61 тысячу боеприпасов

Сапёры МЧС за месяц подняли на поверхность и уничтожили 61,1 тыс. боеприпасов с грузового теплохода «Жан Жорес», затопленного в 1942 году в акватории Феодосийского залива в Крыму.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«За месяц работ с судна «Жан Жорес» было поднято на поверхность и уничтожено всего 61 103 взрывоопасных предмета», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в числе боеприпасов две фугасные авиабомбы, детонаторы, артиллерийские снаряды, патроны и ручные гранаты.

В октябре «Крыминформ» передавал, что спасатели подняли более 6,5 тысячи взрывоопасных предметов с затопленного парохода в Крыму.