В Крыму с затонувшего в 1942 году теплохода подняли 61 тысячу боеприпасов
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
«За месяц работ с судна «Жан Жорес» было поднято на поверхность и уничтожено всего 61 103 взрывоопасных предмета», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что в числе боеприпасов две фугасные авиабомбы, детонаторы, артиллерийские снаряды, патроны и ручные гранаты.
В октябре «Крыминформ» передавал, что спасатели подняли более 6,5 тысячи взрывоопасных предметов с затопленного парохода в Крыму.