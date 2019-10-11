Спасатели подняли более 6,5 тысяч взрывоопасных предметов с затопленного парохода в Крыму

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Спасатели подняли более 6,5 тыс. взрывоопасных предметов с грузового парохода «Жан Жорес», затопленного во время Великой Отечественной войны в Крыму.
Спасатели подняли более 6,5 тысяч взрывоопасных предметов с затопленного парохода в Крыму
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«10 октября проведена операция по эвакуации и утилизации взрывоопасных предметов — авиабомб различного калибра, которые находились на поверхности судна. На сушу поднято более 6,5 тыс. предметов», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что все предметы ликвидированы на полигоне с соблюдением всех норм безопасности.

Пароход осуществлял транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. В январе 1942 года он был сильно повреждён в результате авиационной атаки. Команда отремонтировала судно и направилась в Феодосию, но через несколько дней «Жан Жорес» подорвался на магнитной мине, и было принято решение его затопить.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области обезвредили 15 боеприпасов времён войны.

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