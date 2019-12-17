Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Он сообщил, что 2020 год начнётся с двухдневной рабочей недели после Новогодних каникул.
В последнюю неделю февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими будут четыре дня: с 25 по 28 февраля.
В марте Международный женский день сократит вторую рабочую неделю месяца до четырёх дней.
Четыре рабочих дня ожидают россиян с 27 по 30 апреля в связи с празднованием Дня весны и труда.
«В мае в связи с переносами выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. При этом следующая майская неделя также будет сокращённой из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы», — цитирует РИА Новости Шкловца.
Летом будет всего одна сокращённая неделя в связи с Днём России 12 июня.
В ноябре, День народного единства 4 ноября «разобьёт» рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня.
Ранее Шкловец напомнил, что россиян в конце 2019 года и в начале 2020 года ожидают двухдневные рабочие недели.