Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

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Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные.

Он сообщил, что 2020 год начнётся с двухдневной рабочей недели после Новогодних каникул.

В последнюю неделю февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими будут четыре дня: с 25 по 28 февраля.

В марте Международный женский день сократит вторую рабочую неделю месяца до четырёх дней.

Четыре рабочих дня ожидают россиян с 27 по 30 апреля в связи с празднованием Дня весны и труда.

«В мае в связи с переносами выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. При этом следующая майская неделя также будет сокращённой из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы», — цитирует РИА Новости Шкловца.

Летом будет всего одна сокращённая неделя в связи с Днём России 12 июня.

В ноябре, День народного единства 4 ноября «разобьёт» рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня.

Ранее Шкловец напомнил, что россиян в конце 2019 года и в начале 2020 года ожидают двухдневные рабочие недели.

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