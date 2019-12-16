В Адыгее рассказали о секции по рафтингу для школьников

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В посёлке Каменномостском открывают первую в Адыгее спортивную секцию по рафтингу для школьников, сообщает портал «Юга.ру».
В Адыгее рассказали о секции по рафтингу для школьников
  • Pixabay

Это проект Федерации рафтинга и гребного слалома Республики Адыгея и детско-юношеской спортивной школы «Олимп» Майкопского района.

Попасть в секцию могут школьники в возрасте от девяти до 17 лет. Занятия будут проходить с тренерами и спортсменами под руководством президента республиканской федерации Петра Фешина.

Он отметил, что уроки будут включать теоретическую и практическую части с выходом на воду.

Как ожидается, результаты обучения представят в марте на юниорских соревнованиях по рафтингу в Краснодарском крае.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кирове в профильных классах РЖД начали учиться 80 школьников.

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