В Адыгее рассказали о секции по рафтингу для школьников

В посёлке Каменномостском открывают первую в Адыгее спортивную секцию по рафтингу для школьников, сообщает портал «Юга.ру».

Это проект Федерации рафтинга и гребного слалома Республики Адыгея и детско-юношеской спортивной школы «Олимп» Майкопского района.

Попасть в секцию могут школьники в возрасте от девяти до 17 лет. Занятия будут проходить с тренерами и спортсменами под руководством президента республиканской федерации Петра Фешина.

Он отметил, что уроки будут включать теоретическую и практическую части с выходом на воду.

Как ожидается, результаты обучения представят в марте на юниорских соревнованиях по рафтингу в Краснодарском крае.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кирове в профильных классах РЖД начали учиться 80 школьников.