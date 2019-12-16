В Адыгее рассказали о секции по рафтингу для школьников
- Pixabay
Это проект Федерации рафтинга и гребного слалома Республики Адыгея и детско-юношеской спортивной школы «Олимп» Майкопского района.
Попасть в секцию могут школьники в возрасте от девяти до 17 лет. Занятия будут проходить с тренерами и спортсменами под руководством президента республиканской федерации Петра Фешина.
Он отметил, что уроки будут включать теоретическую и практическую части с выходом на воду.
Как ожидается, результаты обучения представят в марте на юниорских соревнованиях по рафтингу в Краснодарском крае.
Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кирове в профильных классах РЖД начали учиться 80 школьников.