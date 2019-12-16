Директору подвергшейся нападению школы в Бурятии предъявлено обвинение

Следствие завершило расследование и утвердило обвинение директору школы №5 в Улан-Удэ, где в январе 2018 года учащийся с топором напал на учителя и учеников, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Собранные следственными органами доказательства явились достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд... Он обвиняется в растрате вверенных ему бюджетных средств и халатности», — цитирует Петренко пресс-служба.

Как установило следствие, Сергей Разуваев в 2017—2018 годах не принял должных мер по защите и охране учеников и учителей школы.

«Он должен был обратиться в комитет по образованию администрации города с целью оборудования школы инженерно-техническими средствами, а также для обеспечения охраны учебного заведения сотрудниками охранных организаций», — уточнили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что в результате допущенной Разуваевым халатности один из учащихся беспрепятственно пронёс в школу ёмкости с бензином, топор и другие предметы для использования в качестве холодного оружия.

Следователи также обнаружили растрату бюджетных средств директором школы.

В СК сообщили, что напавший на школьников подросток отправлен на принудительное лечение, а двое его сообщников приговорены к тюремным срокам.

19 января 2018 года в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ 15-летний школьник напал на учащихся и преподавателя, в результате чего пострадали семь человек. Нападавший и двое его соучастников 15 и 14 лет были задержаны.

Подробнее о деле — в материале RT.